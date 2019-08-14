В Шамкире в трех направлениях реконструируется автомобильная дорога общей протяженностью 32,9 километра.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, 20 километров автомобильной дороги местного значения Шамкир - Зайам - Дуярли - Шиштепе - Байрамлы соответствует третьей, а 12,9 километра - четвертой технической категории.

На участке Шамкир - Зайам - Дуярли, соответствующей третьей технической категории, старый слой асфальтобетонного покрытия выскоблен специальной техникой, для восстановления технических параметров дороги насыпан грунт, неровности заполняются новым грунтом и утрамбовываются. Непригодные оросительные трубы в селе Дуярли и на протяжении всей дороги извлечены и заменены новыми металлическими и железобетонными общей длиной в 288 погонных метров.

Кроме этого, согласно строительному проекту укладывается новая дорожная основа и дорога уже готова к покрытию двумя слоями асфальтобетона. В настоящее время в поселке Зайам строятся новые пешеходные тротуары на отрезке дороги протяженностью 1,3 километра.

В рамках проекта также запланирован капитальный ремонт 36,3-метрового двухопорного моста на рекой Ганлы Гобу и 54.3-метрового трехопорного моста над рекой Джейирчай.

Аналогичные работы проводятся и на дороге Зайам-Шиштепе протяженностью 7,9 километра и соответствующей четвертой технической категории. Таким образом, также удалено деформированное асфальтобетонное покрытие, для восстановления нормативной ширины заполняется новым грунтом и утрамбовывается дорожная основа.

Также удалены и заменены на новые непригодные к эксплуатации трубы общей протяженностью 258 погонных метров, очищаются кюветы н отрезке 4280 погонных метров.

После будут начаты работы по укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия. Эти работы осуществляются на площади 300 тысяч квадратных метров.

На завершающем этапе проекта планируется строительство 14 автобусных остановок, установка 158 дорожных знаков и информационных табло, 66 указателей километража, 1440 сигнальных опор, а также работа по нанесению дорожной разметки.

Реконструкция проводится под контролем руководства агентства, согласно строительным нормам.

Отметим, что реконструкция дорог Шамкир - Дуярли, Зайам - Шиштепе и Байрамлы​ улучшит транспортное сообщение между восемью населенными пунктами с общим количеством населения порядка 85 тысяч человек. Также облегчится проезд граждан, грузо- и пассажироперевозки в районный центр и соседние районы.

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