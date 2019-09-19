В Шамахы произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали два человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел сегодня утром в городе Шамахы.

Грузовой автомобиль "Камаз" (10-HN-195) столкнулся с "ВАЗ-21014" (56-BG-964). В результате аварии пострадали Саильзаде Саиль Алиосман оглу (1993 г.р.) и пассажир, личность которого пока не установлена.

По факту ведется следствие.

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