https://news.day.az/society/1157735.html Тяжелая авария с участием грузовика в Шамахы, есть пострадавшие
Тяжелая авария с участием грузовика в Шамахы, есть пострадавшие
В Шамахы произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали два человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел сегодня утром в городе Шамахы.
Грузовой автомобиль "Камаз" (10-HN-195) столкнулся с "ВАЗ-21014" (56-BG-964). В результате аварии пострадали Саильзаде Саиль Алиосман оглу (1993 г.р.) и пассажир, личность которого пока не установлена.
По факту ведется следствие.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре