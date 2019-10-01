Сегодня социальные работники министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана оказывают услуги 10 тысячам пожилых людей.

Об этом сказал сегодня министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на мероприятии, посвященном первому октября - Международному дню пожилых людей, которое прошло в социальном учреждении министерства для лиц пенсионного возраста в поселке Бильгя Сабунчинского района, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Бабаев отметил, что учреждены центры дневного ухода для людей достигших пенсионного возраста.

"Политика государства в этой сфере разветвленная и осуществляется в разных направлениях", - сказал он.

Министр добавил, что минимальные трудовые пенсии именно с сегодняшнего дня - Международного дня пожилых людей - достигли 200 манатов. Это относится к более чем 650 тысячам пенсионеров.

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