С первого января будущего года в Азербайджане заработает система обязательного медицинского страхования. В связи с этим в настоящее время проводится серьезная работа в направлении получения медицинскими учреждениями статуса публичного юридического лица.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, уже около 60 процентов медицинских учреждений, включая Баку и регионы, получили статус публичного юридического лица. В настоящее время работы в этом направлении продолжаются.

Агаев добавил, что осуществляется работа в направлении элиминации кори в Азербайджане.

"За прошлые годы несколько увеличилось количество заражений корью. В настоящее время министерство здравоохранения предпринимает необходимые меры для предупреждения случаев заражения. Хотя в свое время заражение малярией в Азербайджане было на высоком уровне, на данный момент пресечено и это. В Азербайджане уже нет этого заболевания", - сказал Эльсевяр Агаев.

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