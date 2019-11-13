В Азербайджане предлагается строительство студенческих общежитий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во время сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент), вице-спикер парламента Валех Алескеров посчитал целесообразным использовать по этому поводу модель "Строй-управляй-сдай".

Он сообщил, что в 2016 году Милли Меджлисом принят закон относительно этой модели. Многие страны мира, эффективно используя эту модель, строят мосты, туннели, аэропорты.

По словам вице-спикера, Милли Меджлис, внеся поправки в этот закон, может создать законодательную базу для строительства студенческих кампусов.

"Этим путем можно еще быстрей решить вопрос студенческих общежитий. Предлагаю совместно с министерствами образования и финансов создать в этой связи определенный механизм", - сказал Алескеров.

Отметим, что на заседании Милли Меджлиса четвертого марта 2016 года был утвержден законопроект "О реализации инвестиционных проектов в связи со строительными и инфраструктурными объектами на основе особого финансирования". Законопроект определяет правовые основы привлечения инвестиций к строительству, управлению и сдаче мостов и туннелей, водохранилищ, систем орошения, объектов образования, здравоохранения, культуры, коммерческих зданий, промышленных, технических объектов, агропарков, особых экономических зон и другой инфраструктуры на основе финансирования согласно модели "Строй-управляй-сдай".

Согласно закону, инвестор, реализующий инвестиционные проекты по указанным объектам и инфраструктуре согласно модели "Строй-управляй-сдай", освобождается от государственных пошлин и сборов, касательно осуществляемой деятельности.