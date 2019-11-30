Агентство пищевой безопасности (АПБ) прокомментировало слухи, распространенные в последние дни по поводу пищевых отравлений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В последние дни в некоторых СМИ безо всяких заключений экспертизы распространяется информация о пищевых отравлениях. В результате лабораторных исследований становится ясно, что предварительная информация не соответствует действительности, а в большинстве случаев вообще не связана с пищевыми отравлениями. Распространение такой неполноценной информации, не подтвержденной фактами, является показателем непрофессионального подхода к вопросу. В любом случае, распространение неполноценной информации без заключения экспертизы недопустимо и носит предвзятый характер", - сказали в АПБ.