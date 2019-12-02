Председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев подписал приказ о назначении Рамина Байрамлы председателем правления публичного юридического лица "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB).

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство, Байрамлы родился 20 ноября 1979 года, в 2001 году окончил факультет медицинской профилактики Азербайджанского медицинского университета (АМУ). К трудовой деятельности приступил в том же году в должности старшего лаборанта кафедры микробиологии и иммунологии АМУ. С 2005 года работал ассистентом, с 2009 года - старшим преподавателем, а с 2013 года - доцентом кафедры. В 2011-2016 годах работал на должности заведующего центральной лабораторией учебно-терапевтической клиники АМУ, в 2013-2016 годах - на должности главного врача этой клиники.

До назначения на вышеуказанную должность Байрамлы был заместителем директора по научной работе публичного юридического лица "Центр талассемии". Является учредителем и заместителем председателя общественного объединения "Специалисты клинической лаборатории Азербайджана".

Рамин Байрамлы является автором многочисленных медицинских статей, учебных пособий и учебников. Он вел научно-исследовательские работы, прошел курс повышения квалификации в Стамбульском и "Ondokuz Mayıs" университетах Турции.

Отметим, что с целью обеспечения применения обязательного медицинского страхования в стране, Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 декабря 2018 года подписал указ об учреждении TƏBİB при Агентстве.

С 2020 года TƏBİB будет осуществлять полномочия учредителя медицинских учреждений, входящих в государственную систему здравоохранения и переданных в подчинение TƏBİB, а также осуществлять управление и контроль в этой сфере.

TƏBİB будет совершенствовать управление, оптимизировать деятельность находящихся в его подчинении медицинских учреждений, учитывая международный опыт в этой сфере и применяя более эффективные методы управления. Тем самым будет повышено качество медицинских услуг, оказываемых населению.