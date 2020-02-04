Стало известно, что погибшим в ДТП с мотоциклом в Баку является сотрудник полиции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель Гянджи Вусал Исмаилов, погибший в результате того, что 4 февраля около двух часов ночи на управляемом им мотоцикле марки "Suzuki" врезался в дерево у обочины на проспекте Нефтчиляр Сабаильского района, был сотрудником Роты сопровождения Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.

Сержант полиции В.Исмаилов был похоронен сегодня.

Отметим, мотоцикл, на котором В.Исмаилов совершил аварию, был его частным транспортным средством.