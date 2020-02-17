С утра 18 февраля на улице Огтая Шабанова в поселке Говсан Сураханского района будет ограничено движение автотранспортных средств.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), ограничение связано с ремонтными работами.

Водителям рекомендовано пользоваться альтернативными дорогами в соответствии с направлениями движения.