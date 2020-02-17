https://news.day.az/society/1203889.html В бакинском поселке ограничат движение транспорта
В бакинском поселке ограничат движение транспорта
С утра 18 февраля на улице Огтая Шабанова в поселке Говсан Сураханского района будет ограничено движение автотранспортных средств.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), ограничение связано с ремонтными работами.
Водителям рекомендовано пользоваться альтернативными дорогами в соответствии с направлениями движения.
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