В Баку волк напал на местного жителя.

Как передает Day.Az со ссылкой на fan.az, происшествие было зарегистрировано в Сабунчинском районе столицы.

Так, проживающий в жилом массиве "Савалан" Джамал Фахраддин оглы Джахангиров, 1966 года рождения, подвергся нападению волка. Хищник серьезно ранил мужчину.

В итоге, пострадавший с различными телесными повреждениями был доставлен в Городскую клиническую больницу №3.