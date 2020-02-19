https://news.day.az/society/1204362.html В Баку волк искусал 54-летнего мужчину
В Баку волк искусал 54-летнего мужчину
В Баку волк напал на местного жителя.
Как передает Day.Az со ссылкой на fan.az, происшествие было зарегистрировано в Сабунчинском районе столицы.
Так, проживающий в жилом массиве "Савалан" Джамал Фахраддин оглы Джахангиров, 1966 года рождения, подвергся нападению волка. Хищник серьезно ранил мужчину.
В итоге, пострадавший с различными телесными повреждениями был доставлен в Городскую клиническую больницу №3.
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