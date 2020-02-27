"Компания "Xaliq Faiqoğlu" каждый день проводит очистительные работы автобусов как снаружи, так и в салоне".

Об этом АПА сообщили в пресс-службе компании, передает Day.Az.

В информации говорится, что наряду с этим, согласно ранее установленной программе, транспортные средства периодически дезинфицируются. С этой целью со специализированной клининговой компанией подписан договор, согласно которому дезинфекция, а также процесс химического очищения, проводятся согласно требованиям: "В связи с распространившимся в мире в последнее время коронавирусом компания еще больше уделяет внимание дезинфицированию, и в воскресенье с 10:30 планируется дезинфекция автобусов".

Отметим, что на балансе компании находятся около 300 автобусов по 14 маршрутным линиям.