В Азербайджане запретили гулять в парках и бульварах

В период особого карантинного режима в Азербайджане вводится запрет на прогулки в парках и бульварах.

Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров, распространенном в пятницу.

Доступ ко всем бульварам, паркам и зонам отдыха ограничивается с тем, чтобы регулировать плотность скопления людей.

Напомним, что особый режим будет усилен с 00:00 29 марта.