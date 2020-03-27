https://news.day.az/society/1216815.html В Азербайджане запретили гулять в парках и бульварах
В Азербайджане запретили гулять в парках и бульварах
В период особого карантинного режима в Азербайджане вводится запрет на прогулки в парках и бульварах.
Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров, распространенном в пятницу.
Доступ ко всем бульварам, паркам и зонам отдыха ограничивается с тем, чтобы регулировать плотность скопления людей.
Напомним, что особый режим будет усилен с 00:00 29 марта.
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