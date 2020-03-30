В Азербайджане средства реабилитации для лиц с инвалидностью будут доставляться на дом

Лицам с инвалидностью в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе средства реабилитации будут доставляться домой, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

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