На Абшероне усилены просветительские и дезинфекционные работы

В связи с усилением мер по социальной изоляции, принятых Оперативным штабом при Кабинете министров, в Абшеронском районе Азербайджана в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) принимаются необходимые меры для полного соблюдения требований особого карантинного режима, а также санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщает Day.Az, на территории района были проведены превентивные профилактические мероприятия по устранению угрозы коронавирусной пандемии. Созданные мобильные группы провели беседы с жителями города Хырдалан, а также сел и поселков района, проинформировали население о требованиях карантинного режима и правилах поведения.

Жителям было рекомендовано соблюдать правила личной гигиены в рамках мер самозащиты, выходить из дома только при крайней необходимости и минимально контактировать с другими лицами.

На улицах города Хырдалан, в административных управлениях, во дворах и подъездах многоквартирных жилых домов, а также в поселках и селах района продолжаются санитарно-очистные, медико-профилактические и дезинфекционные работы.