В Азербайджане 2-летний ребенок заразился коронавирусом

В Баку 2-летний ребенок заразился коронавирусом. Об этом сказал в эфире Общественного телевидения страны глава объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он отметил, что среди проходящих сейчас лечение людей, заразившихся COVID-19 - 2-летний ребенок и 89-летний пожилой пациент.

"Мы решили, что независимо от симптомов или их отсутствия, у всех, у кого результаты теста положительные, мы размещаем их по 22 больницам, включая регионы. У нас есть двухмесячный опыт. Мы можем сказать, у тех, кто хотел лечиться от якобы гриппа дома, в конце концов ситуация была нехорошей. Тот, кто сегодня чувствует себя хорошо, завтра может чувствовать себя очень плохо. Держа таких людей под контролем, мы также оберегаем членов их семей", - отметил Байрамлы.

По его словам, сегодняшние возможности это позволяют.

"Но если ежедневная статистика зараженных увеличится до трехзначных цифр, то сложится очень тяжелая ситуация. Среди зараженных коронавирусом у нас есть ребенок 2-3 лет и 89-летний пожилой человек. Заражение этим вирусом не знает границ", - сказал глава TƏBİB.