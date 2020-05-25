https://news.day.az/society/1238438.html В Азербайджане выявлено 149 случаев инфицирования коронавирусом, 134 человека вылечились, двое скончались
В Азербайджане выявлено 149 случаев инфицирования коронавирусом, 134 человека вылечились, двое скончались
В Азербайджане выявлено 149 случаев инфицирования коронавирусом, 134 человека вылечились, двое человек скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Согласно сообщению два пациента с коронавирусом (1955 г.р. и 1956 г.р.) умерли.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 4271 факт заражения коронавирусной инфекцией. 2741 человек вылечился, 51 скончался, 1479 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 44 из них оценивается как тяжелое, 61 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.
За минувший период проведено 273 411 тестов на коронавирус.
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