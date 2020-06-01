Центр интеграции азербайджанцев Грузии организовал видеоконференцию

Центр интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ) организовал видеоконференцию, на которой заслуженный деятель науки, доктор исторических наук, профессор Солмаз Тогиди подробно рассказала об истории создания и основных этапах развития демократических республик Азербайджана и Грузии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По окончании видеоконференции, продолжавшейся два часа, она ответила на многочисленные вопросы участников.

В конференции принимали участие исполнительный директор ЦИАГ Айгюль Исаева, руководитель Объединения деловых людей Азербайджана в Грузии (AZEBİ) Нариман Гурбанов, руководитель организации "Центр реконструкции и развития - Прозрачный Кавказ" Мубариз Гараев, представители общественности, молодежь, обучающаяся в ЦИАГ, и сотрудники Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.