https://news.day.az/society/1242138.html В Баку нарушитель карантина напал с ножом на сотрудников полиции - ФОТО
В Баку нарушитель карантина напал с ножом на сотрудников полиции - ФОТО
В Хатаинском районе Баку мужчина, нарушивший требования особого карантинного режима, оказал сопротивление сотрудникам полиции.
Как сообщил Day.Az глава пресс-службы Главного управления полиции города Баку майор полиции Эльшад Гаджиев, 6 июня ранее судимый за хулиганство Эмин Дадашев (1989 г.р.) с применением ножа оказал сопротивление полиции. Э.Дадашев был обезврежен и доставлен в отделение полиции.
Имевшийся при задержанном раскладной нож изъят в качестве вещественного доказательства.
По факту возбуждено уголовное дело.
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