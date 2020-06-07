В Баку нарушитель карантина напал с ножом на сотрудников полиции

В Хатаинском районе Баку мужчина, нарушивший требования особого карантинного режима, оказал сопротивление сотрудникам полиции. 

Как сообщил Day.Az глава пресс-службы Главного управления полиции города Баку майор полиции Эльшад Гаджиев, 6 июня ранее судимый за хулиганство Эмин Дадашев (1989 г.р.) с применением ножа оказал сопротивление полиции. Э.Дадашев был обезврежен и доставлен в отделение полиции. 

Имевшийся при задержанном раскладной нож изъят в качестве вещественного доказательства. 

По факту возбуждено уголовное дело. 