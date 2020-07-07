В Баку арестован мужчина, проявивший неуважение к военнослужащему

В Баку на 30 суток арестован мужчина, проявивший неуважение к военнослужащему

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, собранные по делу материалы были направлены в Гарадагский районный суд для рассмотрения. По решению суда Оруджали Зарбалиеву назначено наказание в виде административного ареста сроком на 30 суток.

Факт подтвердили в Главном управлении полиции города Баку.

Отметим, вчера был задержан мужчина, продемонстрировавший неуважение к военнослужащему, проходящему службу в поселке Локбатан Гарадагского района Баку. Нарушитель записал действия на мобильный телефон и распространил видео в социальный сетях. Как сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, житель Гарадагского района Оруджали Зарбалиев (1986 г.р.) был вызван в 10-е отделение Гарадаского РУП, в отношении него начато расследование.