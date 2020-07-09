https://news.day.az/society/1252157.html Оштрафована азербайджанская певица, нарушившая правила карантинного режима
Оштрафована азербайджанская певица, нарушившая правила карантинного режима
В результате проведенных сотрудниками Отдельного полка быстрого реагирования мероприятий в Бинагадинском районе столицы был выявлен магазин одежды, предоставляющий услуги на месте вопреки требованиям карантинного режима.
Как сообщает Day.Az, владелец магазина, находящиеся там продавцы и покупатели были привлечены к ответственности в административном порядке.
Среди нарушителей правил карантинного режима была и певица Нефес.
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