Оштрафована азербайджанская певица, нарушившая правила карантинного режима

В результате проведенных сотрудниками Отдельного полка быстрого реагирования мероприятий в Бинагадинском районе столицы был выявлен магазин одежды, предоставляющий услуги на месте вопреки требованиям карантинного режима.

Как сообщает Day.Az, владелец магазина, находящиеся там продавцы и покупатели были привлечены к ответственности в административном порядке.

Среди нарушителей правил карантинного режима была и певица Нефес.