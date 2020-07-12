Массовые рейды полиции в Баку

В столице Азербайджана продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия в крупных супермаркетах, аптеках и других закрытых помещениях, деятельность которых разрешена, а также на дорогах с целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), доводится до сведения граждан, что важно использовать средства защиты дыхательных путей, в том числе медицинские маски, от обслуживающего персонала объектов, деятельность которых разрешена, требуется соблюдать правила в закрытых помещениях.

При выявлении в ходе проверок лиц, покинувших места проживания без соответствующего разрешения, а также тех, кто не использует средства защиты дыхательных путей, в том числе медицинские маски, в их отношении составляется штрафной протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках.