https://news.day.az/society/1258269.html TƏBİB: Сегодня у нас нет нехватки кадров
TƏBİB: Сегодня у нас нет нехватки кадров
"При необходимости в будущем мы постараемся пригласить врачей из-за рубежа. Но на сегодняшний день у нас нет нехватки кадров".
Как сообщает Day.Az, об этом на онлайн-пресс-конференции по итогам миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказала руководитель департамента по оказанию медицинских услуг TƏBİB Фирангиз Алиева.
По ее словам, в настоящее время в стране ведется совместная работа с врачами из зарубежных стран: "Невозможно дать прогноз относительно того, пригласим ли снова врачей в страну в будущем. Потому что невозможно предсказать, как этот вирус будет вести себя. Со своей стороны мы стараемся быть готовыми".
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