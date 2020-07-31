TƏBİB: Сегодня у нас нет нехватки кадров

"При необходимости в будущем мы постараемся пригласить врачей из-за рубежа. Но на сегодняшний день у нас нет нехватки кадров".

Как сообщает Day.Az, об этом на онлайн-пресс-конференции по итогам миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказала руководитель департамента по оказанию медицинских услуг TƏBİB Фирангиз Алиева.

По ее словам, в настоящее время в стране ведется совместная работа с врачами из зарубежных стран: "Невозможно дать прогноз относительно того, пригласим ли снова врачей в страну в будущем. Потому что невозможно предсказать, как этот вирус будет вести себя. Со своей стороны мы стараемся быть готовыми".