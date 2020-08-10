БТА реорганизовывает работу общественного транспорта

В соответствии с решениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров, Бакинское транспортное агентство (БТА) принимает меры в этом направлении на основе оперативного и аналитического анализа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на БТА, с первого дня пандемии была увеличена частота проведения противоэпидемических мероприятий для защиты здоровья пассажиров. Ежедневно дезинфицируются все действующие автобусы (1600-1800) и более 3000 такси. Около 2000 автобусов оснащены антисептическим раствором.

Помимо ежедневных пассажирских перевозок, на основе обращения Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) 473 автобуса были задействованы в регионах и 372 - в Баку для перевозки медицинского персонала и других лиц в карантинные зоны и больницы.

После ограничения работы метро, ​​а затем и его приостановки, пассажирские перевозки осуществляются только автобусами. С 24 марта введены в эксплуатацию 7 линий экспресс-автобусов для того, чтобы обеспечить потребности около полумиллиона постоянных пользователей метро. Всего на 160 маршрутах задействовано более 1900 автобусов. С 24 марта по 6 августа по семи экспресс-маршрутам перевезено 2 795 613 пассажиров.

Также отмечается, что по сравнению с обычным летним графиком на линиях сейчас курсирует на 45 процентов больше автобусов.

Кроме того, с 10 августа введены в эксплуатацию пять дополнительных экспресс-линий, поэтапно задействовав около 80 автобусов. Три из этих линий будут действовать в близлежащих поселках.

По инициативе Бакинского транспортного агентства введен поэтапный режим работы. Цель - сократить количество пассажиров в автобусах в часы пик. Эта система также позволяет снизить транспортный поток.

В сообщении Бактрансагентства также говорится, что в последние дни участились дорожно-транспортные происшествия. Только 7 августа на проспекте З.Буньядова произошло пять ДТП. Из-за каждой аварии заторы транспортного потока на проспекте растягивались до двух километров. Это приводит к нарушению интервалов движения автобусов на пяти регулярных и одном экспресс-маршрутах, проходящих через данный участок. В результате на автобусных остановках и в автобусах возникает скученность пассажиров.

В Агентстве отметили важность наличия отдельных полос движения для безопасного и бесперебойного движения пассажирских автобусов во избежание подобных неприятных ситуаций.

"В период текущей пандемии наличие этих полос очень важно с точки зрения регулирования интервала между автобусами. На начальном этапе мы подготовили предложение по организации таких полос на 22 улицах и проспектах и ​​представили его в соответствующие органы", - сообщили в БТА.