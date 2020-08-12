https://news.day.az/society/1261706.html За последний год прекращена деятельность 9 судей
За последний год прекращена деятельность 9 судей
Со дня подписания указа "Об углублении реформ в судебно-правовой системе" от 3 апреля 2019 года за коррупционные правонарушения, случаи создания искусственных препятствий правам граждан к дисциплинарной ответственности были привлечены 39 судей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил исполняющий обязанности директора сектора по борьбе с коррупцией и судебному мониторингу аппарата Судебно-правового Совета Сейфальпаша Алиев.
Он отметил, что деятельность 9 из этих судей прекращена. Четыре судьи понижены в должности.
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