За последний год прекращена деятельность 9 судей

Со дня подписания указа "Об углублении реформ в судебно-правовой системе" от 3 апреля 2019 года за коррупционные правонарушения, случаи создания искусственных препятствий правам граждан к дисциплинарной ответственности были привлечены 39 судей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил исполняющий обязанности директора сектора по борьбе с коррупцией и судебному мониторингу аппарата Судебно-правового Совета Сейфальпаша Алиев.

Он отметил, что деятельность 9 из этих судей прекращена. Четыре судьи понижены в должности.