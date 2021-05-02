https://news.day.az/society/1339190.html В Балакяне задержаны наркоторговцы – ФОТО
В Балакяне задержаны наркоторговцы – ФОТО
В Балакянском районе задержаны наркоторговцы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате операций, проведенных сотрудниками Балакянского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны житель города Балакян Насреддин Ибрагимов, неоднократно судимый Азер Абдуллаев, житель села Гуллар Магомед Магомедов, житель района Руслани Халилов. В ходе обыска у них были обнаружены и изъяты наркотики и метамфетамин.
По фактам возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре