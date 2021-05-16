https://news.day.az/society/1343100.html В Азербайджане вакцину от COVID-19 уже получили сотни журналистов
В Азербайджане вакцину от COVID-19 уже получили сотни журналистов
В Азербайджане до сегодняшнего дня вакцинацию от коронавируса прошли около 300 журналистов, сообщили в воскресенье Trend в Совете печати, передает Day.Az.
В числе указанных журналистов есть и те, кто получил вторую дозу вакцины.
"Ни у кого из них побочных эффектов не наблюдалось", - сказали в Совете печати.
Напомним, что вакцинация от коронавируса началась в Азербайджане 18 января. В настоящее время в стране вакцину получают лица старше 18 лет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре