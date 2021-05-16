В Азербайджане вакцину от COVID-19 уже получили сотни журналистов

В Азербайджане до сегодняшнего дня вакцинацию от коронавируса прошли около 300 журналистов, сообщили в воскресенье Trend в Совете печати, передает Day.Az.

В числе указанных журналистов есть и те, кто получил вторую дозу вакцины.

"Ни у кого из них побочных эффектов не наблюдалось", - сказали в Совете печати.

Напомним, что вакцинация от коронавируса началась в Азербайджане 18 января. В настоящее время в стране вакцину получают лица старше 18 лет.