Назван регион Азербайджана с наибольшим числом заражений коронавирусом

Наибольшее число случаев инфицирования коронавирусом в Азербайджане фиксируется в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает сайт koronavirusinfo.az.

54,2% граждан страны, тест на COVID-19 которых оказался положительным, приходятся на долю столицы, а 13% - на Абшеронский район.

Согласно статистике, 12% заразившихся выявлено в Аранской зоне, 7,2% - в Гянджа-Газахском регионе, 4,1% - Шеки-Загатальском, 3,1% - Губа-Хачмазском, 2,4% - Лянкяранском районе, 2,3% - в горном Ширване, 1,4% - в Верхнем Карабахе.

В Нахчыване всего 0,08% от общего числа инфицированных коронавирусом.

Отметим, что 0,3% заразившихся - вернувшиеся из-за рубежа граждане Азербайджана.

Согласно статистике, 51% заболевших составляют женщины, 49% - мужчины.