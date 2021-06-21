Назван регион Азербайджана с наибольшим числом заражений коронавирусом - СТАТИСТИКА
Наибольшее число случаев инфицирования коронавирусом в Азербайджане фиксируется в Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщает сайт koronavirusinfo.az.
54,2% граждан страны, тест на COVID-19 которых оказался положительным, приходятся на долю столицы, а 13% - на Абшеронский район.
Согласно статистике, 12% заразившихся выявлено в Аранской зоне, 7,2% - в Гянджа-Газахском регионе, 4,1% - Шеки-Загатальском, 3,1% - Губа-Хачмазском, 2,4% - Лянкяранском районе, 2,3% - в горном Ширване, 1,4% - в Верхнем Карабахе.
В Нахчыване всего 0,08% от общего числа инфицированных коронавирусом.
Отметим, что 0,3% заразившихся - вернувшиеся из-за рубежа граждане Азербайджана.
Согласно статистике, 51% заболевших составляют женщины, 49% - мужчины.
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