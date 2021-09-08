Пожар в жилом доме в Сумгайыте,

В Сумгайыте в многоэтажном жилом здании произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, пожар произошел на кухне квартиры на 8-м этаже здания, из-за задымления пожарные эвакуировали 12 человек. Остальная часть квартиры была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.