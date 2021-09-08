https://news.day.az/society/1377462.html Пожар в жилом доме в Сумгайыте, жители эвакуированы
Пожар в жилом доме в Сумгайыте, жители эвакуированы
В Сумгайыте в многоэтажном жилом здании произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, пожар произошел на кухне квартиры на 8-м этаже здания, из-за задымления пожарные эвакуировали 12 человек. Остальная часть квартиры была защищена от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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