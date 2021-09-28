В Азербайджане выявлено еще 885 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 885 случаев заражения коронавирусом, 2 114 человек вылечились, 22 - скончались, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 482 286 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 455 082 человека вылечились, 6 498 - скончались, число активных больных составляет 20 706.

За последние сутки в стране проведено 9 525 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 839 863.