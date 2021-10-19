В Азербайджане выросло число медучреждений, где оказываются услуги ОМС

В Азербайджане выросло количество частных медучреждений, заключивших договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) на оказание услуг, входящих в пакет ОМС, которые не оказываются в государственных медучреждениях.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Госслужбу по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики.

Таким образом, в настоящее время услуги ОМС оказываются в следующих медучреждениях:

1. Бакинский оздоровительный центр

2. Центральная клиническая больница

3. Caspian International Hospital

4. Республиканский диагностический центр

5. Гянджинский лечебно-диагностический центр

6. Гянджинская международная клиника

7. Учебно-хирургическая клиника АМУ

8. Центральная больница нефтяников

9. Главное военно-медицинское управление СГБ Азербайджана

10. EGE Hospital

11. Sumqayıt Hospital

12. Avrasiya Hospital

13. Специальный оздоровительно-лечебный комплекс

14. Leyla Medical Center

15. Badam Medical Center

16. Lor Hospital

17. Международный госпиталь Məlhəm

18. Частная медицинская лечебница OKİ

19. ЗАО Azəri Med (Zəfəran hospital)