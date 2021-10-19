В Азербайджане выросло число медучреждений, где оказываются услуги ОМС
В Азербайджане выросло количество частных медучреждений, заключивших договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) на оказание услуг, входящих в пакет ОМС, которые не оказываются в государственных медучреждениях.
Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Госслужбу по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики.
Таким образом, в настоящее время услуги ОМС оказываются в следующих медучреждениях:
1. Бакинский оздоровительный центр
2. Центральная клиническая больница
3. Caspian International Hospital
4. Республиканский диагностический центр
5. Гянджинский лечебно-диагностический центр
6. Гянджинская международная клиника
7. Учебно-хирургическая клиника АМУ
8. Центральная больница нефтяников
9. Главное военно-медицинское управление СГБ Азербайджана
10. EGE Hospital
11. Sumqayıt Hospital
12. Avrasiya Hospital
13. Специальный оздоровительно-лечебный комплекс
14. Leyla Medical Center
15. Badam Medical Center
16. Lor Hospital
17. Международный госпиталь Məlhəm
18. Частная медицинская лечебница OKİ
19. ЗАО Azəri Med (Zəfəran hospital)
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