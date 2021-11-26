Азербайджанским военнослужащим запретят пользоваться соцсетями

В Азербайджане военнослужащим могут запретить распространять информацию в соцсетях.

Это предусматривает новый законопроект "О статусе военнослужащих", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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