https://news.day.az/society/1408364.html Азербайджанским военнослужащим запретят пользоваться соцсетями
Азербайджанским военнослужащим запретят пользоваться соцсетями
В Азербайджане военнослужащим могут запретить распространять информацию в соцсетях.
Это предусматривает новый законопроект "О статусе военнослужащих", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
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