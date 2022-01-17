Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей обратился к СМИ

Общественный совет при Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей обратился к представителям средств массовой информации и пользователям социальных сетей.

Как передает Day.Az, в обращении выражена обеспокоенность по поводу нарушения правил этики в отношении детей, ставших жертвами насилия, при огласке случаев насилия в отношении детей, в том числе из-за того, что при распространении кадров с детьми, ставшими жертвами насилия, не используются фильтры, закрывающие лицо ребенка (baby face filter).



Госкомитет призывает быть более чувствительными по отношению к детям, ставшими жертвами насилия, воздерживаться от действий, способствующих распространению их персональных данных, а также призывает соответствующие органы проводить регулярные мониторинги в учебных заведениях, в том числе детских садах, детских домах, школах-интернатах и др., и информировать общественность о выявленных негативных случаях.