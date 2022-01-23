В Гяндже отец и дочь отравились угарным газом

В Гяндже зарегистрировано отравление угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в одном из домов на проспекте Гейдара Алиева.

Руслан Атамов и его дочь Фатима Атамова (2018 г.р.) были госпитализированы с отравлением угарным газом. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

Состояние девочки оценивается как тяжелое.