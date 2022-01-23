https://news.day.az/society/1429238.html В Гяндже отец и дочь отравились угарным газом
В Гяндже отец и дочь отравились угарным газом
В Гяндже зарегистрировано отравление угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в одном из домов на проспекте Гейдара Алиева.
Руслан Атамов и его дочь Фатима Атамова (2018 г.р.) были госпитализированы с отравлением угарным газом. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.
Состояние девочки оценивается как тяжелое.
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