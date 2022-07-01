Этим лицам не будет назначена инвалидность

"Отсутствие почки в критериях определения инвалидности, которые вступят в силу с сегодняшнего дня, не является основанием для инвалидности. В случае осложнений со второй почкой возникает основание для инвалидности".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил заместитель заведующего отделом политики инвалидности Министерства труда и социальной защиты населения Ульви Гусейнов. По его словам, если одна почка здорова, человек может прожить еще около 30 лет:

"Если есть осложнение с другой почкой, он может обратиться за назначением инвалидности. Новые критерии включают заболевания зрения и слуха. Если у человека имеется инвалидность по зрению и слуху, то возникает основание для назначения более высокой степени инвалидности. Это взято из опыта Германии. Таким лицам будут выплачены высокие пособия".