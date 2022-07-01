В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 29 случаев заражения коронавирусом, 15 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 302 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 783 383 человека вылечились, 9 717 скончались, число активных больных - 202.

За прошедшие сутки проведено 2 653 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 966 738 тестов.