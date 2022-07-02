Второго июля на площади перед крепостными воротами "Гоша-гала" в Ичеришехер в Баку прошел фестиваль "Тайна одной профессии", организованный в сотрудничестве с Государственным агентством по профессиональному образованию, представительством Европейского союза и Программой развития ООН (ПРООН), передает Day.Az.

Основной целью проведения фестиваля является дальнейшее расширение сферы профессионального образования, обеспечение вовлечения в этот процесс всех заинтересованных сторон, в том числе молодых людей и их родителей.

В мероприятии приняли участие заместитель директора Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Карамов, замминистра образования Идрис Исаев, глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко, постоянный представитель ПРООН Чару Биста, председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде, председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли, представители государственных структур, общественных организаций и компаний.

На фестивале гостям были продемонстрированы мастер-классы, выставки и различные мероприятия, посвященные ремеслам студентов профессиональных школ, представляющих Баку и различные регионы в сферах туризма, промышленности, сельского хозяйства, ИКТ и общественного питания.

Поддержку фестивалю оказывает проект "Профессиональное образование и обучение на будущее: создание в Азербайджане передовых центров профессионального образования", финансируемый Европейским союзом и реализуемый ПРООН совместно с Государственным агентством по профессиональному образованию.