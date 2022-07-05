В Азербайджане оштрафовали мужчину, скончавшегося 7 лет назад

На имя скончавшегося семь лет назад Аскера Джаналиева составлен протокол.

Как передает Day.Az со ссылкой Xəzər Xəbər, в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГДП), комментируя произошедшее, сообщили, что зарегистрированный в Турции грузовик нарушил ПДД.

Поскольку в центральной информационной системе управления нет автомобилей с турецкими госномерами, этот электронный протокол был оформлен на имя водителя транспортного средства с таким же номером, что и у нарушителя. Впоследствии эта техническая ошибка была устранена.

В электронном постановлении, поступившем на имя скончавшегося, указывается, что 19 июня текущего года на 35-м км дороги Абшерон - Ашагы Гюздек автомобиль Аскера Джаналиева зафиксировал радар, и мужчине был выписан штраф в 50 манатов.

Данный документ вызвал обеспокоенность членов семьи покойного.

По словам инспектора Тогрула Насирли, ни один водитель не может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, которое он не совершал. Столкнувшиеся с подобной ситуацией должны сообщить об этом в Главное управление ГДП.