Тайны Баку: Чудеса Биби-Эйбата

Мечеть Биби-Эйбат очень быстро вошла в список достопримечательностей Баку, неизменно привлекающих туристов. Но азербайджанцам эта мечеть, где похоронили дочь скрывающегося от халифов (багдадских наместников, правителей Ширвана) седьмого имама Мусы Казыма по имени Укейма (Хакиме), интересна совсем не этим.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, потомок пророка Мухаммеда Укейма ханым, внучка шестого имама Джафара ас-Садыка, дочь седьмого имама Мусы аль-Казима, сестра восьмого имама Али ар-Риза скончалась примерно в конце XIII в., по крайней мере, именно этим веком ученые датируют постройку мечети (на основании датировки настенных надписей южной стены мечети. Еще один аргумент, что речь идет именно о XIII в., это арабская надпись на стене мечети: "Работа Махмуд ибн Саада". А именно этот архитектор в 1301 г. построил Нардаранскую крепость).

О том, что женщина с таким именем была похоронена в мечети, говорит надпись на камне гробницы. И вот тут начинаются вопросы. Почему эту мечеть большинство знало как "мечеть Фатимы"? Александр Дюма, посетивший это место в 50-х гг. XIX в., называл ее именно так.

Как писал он в своей книге "Кавказ": "Мечеть Фатимы - место поклонения бесплодных женщин, они приходят сюда пешком, молятся и в течение года получают способность рожать..."

Так же называла ее упоминающаяся того же Дюма известная азербайджанская поэтесса Хуршудбану Натаван, названная у писателя княгиней Хасар Уцмиевой. Не прошло и года после посещения гробницы, как у нее родился сын, а затем и дочь Ханбике.

В качестве пожертвования на ее средства была построена дорога от Баку до чудодейственной мечети Фатимы. С огромной долей вероятности можно предположить, что в виду имелась младшая дочь Муххамеда Фатима, пра-пра-пра-бабка Укеймы ханум.

Второй вопрос - название "Бибиэйбат", т.е. тетушка Эйбата. Кто такой Эйбат? Почему его имя упоминают рядом с именем Укеймы? По некоторым сведениям, Эйбат был ее слугой, поверенным в некоторых делах, и сам обладал некими способностями. Это косвенно подтверждает тот факт, что его гробница также в комплексе Биби- Эйбат, в самом его центре, за деревянной решеткой. И к ней тоже ходили со своими просьбами и желаниями.

Однако кто же ее так называл? И зачем, если Эйбат - всего лишь слуга? А тут нужно вспомнить, что семейство Укеймы скрывалось от халифов и нужно было, что называется, замести следы. Вот Укейма и превратилась в безликую тетю Эйбата. Хаджи Бедир, который и придумал для врагов эту мистификацию, попросил после его смерти похоронить себя у подножия могилы Укеймы, так, чтобы его могила была расположена уровнем ниже могилы святой женщины - в качестве выражения его глубокого уважения.

Правда, некоторыми историками эта версия в качестве истинной не рассматривается. Они выдвигают другую. Слово "эйбат" (гейбат, хейбат) означает не имя слуги, а намекает на то, что благочестивая ханум одновременно была строгой, суровой по характеру женщиной, и эти черты и нашли отражение в названии мечети.

Важно то, что Укейма на самом деле была из рода пророка, на самом деле являлась человеком крайне благочестивым, и то поклонение, какое она имеет, было заслужено. Особенно если учесть все многочисленные чудеса, что происходили после посещения ее гробницы.

Комплекс, где похоронили четырех представителей пророда Мухаммеда, занимает одно из ведущих мест среди святынь исламского мира. Кроме непосредственно потомков пророка здесь были похоронены няня Укеймы и многие знатные люди, завещавшие похоронить их именно в мечети Бибиэйбат.

И если уж говорить о названиях, то и сам поселок Шихово получил свое название благодаря мечети. После ее возведения вокруг начали селиться уважаемые шейхи, считающиеся авторитетными богословами. Они завещали похоронить себя близ мечети.

Среди них был и хаджи шейх Шариф, прибывший в Баку с целью распространения суфизма и всю свою жизнь проведший при храме. Через некоторое время местность получила название Шых (от слова "шейх"). Так у пригорода Баку появилось название "Шихово", "Шейхова деревня".

Мечеть имела настолько огромное значение для исламского мира, что ее постоянно поддерживали в идеальном состоянии и неоднократно реставрировали. Так, из летописей сефевидских правителей Тахмасиба I и Аббаса I мы узнаем, что ровно в середине XVI в. в Биби-Эйбатской мечети и вокруг нее велись строительные и реставрационные работы.

Строительные и реставрационные работы проходили и в начале XX века - в 1911 г. В тот год зодчим Гаджи Наджафом на средства бакинского мецената Алескер ага Дадашева к северу от усыпальницы было построено новое здание мечети и была проведена реконструкция самой усыпальницы и старой мечети.

Вот как описывает внутреннее убранство мечети Т.Гумбатова:

"Внутри мечети было темно и сыро. Из окон струился слабый свет. Единый зал имел вид прямоугольника и был разделен поперек стрельчатой полуаркой, не доходящей до пола, на две неравные части. Меньшая часть, направо от входа, составляла гробницу, другая - молельню.

Стрельчатый каменный свод был испещрен яркими цветными вульгарными арабесками и составляет грубую дисгармонию с прелестными наружными стенами мечети. Этим искажением занимался в начале 1873 г. какой-то благочестивый бакинец, вследствие данного им обета украсить внутренность мечети... Пол покрыт прекрасными коврами...

За аркой, во второй половине здания, было расположено четырехугольное возвышение, покрытое темной драпировкой из парчи с блестками. Вокруг развешаны по стенам дорогие шали, зеркала и канделябры. Сквозь темноту еле пробивался тусклый свет одной восковой свечи - это могила Биби-Эйбат".

Скромность внутреннего убранства не мешало месту творить чудеса. Об этих чудесах в народе слагали легенды. Впрочем, эти чудеса подтверждали и такие уважаемые люди и ученые, как Аббаскули Ага Бакиханов, Илья Березин, Борис Дорн, Николай Ханыков, Евгений Пахомов, и азербайджанский историк начала XX в. Г.Садиги. Кроме чудес, они упоминали и невероятно гармоничный облик и красоту старинной мечети.

Но вскоре пришли большевики. У них было много задач, и одной из самых главных было разрушение связи народа со своей историей, борьба против религии и духовным началом. Мечеть Биби-Эйбат как место поклонения, место, славящееся своими чудесами и исцелениями (наряду с храмами других религий - православным храмом Александра Невского, католической польской церковью), являлось огромной угрозой для утверждения власти большевиков не только как единственных и всемогущих вершителей судеб, но и как властителей душ.

А тут еще и всякие знаменитые гости туда зачастили - вместо того чтобы посещать советские учреждения. Так, в сентябре 1923 г. в Баку в третий раз приехала на гастроли Айседора Дункан.

Еще в 1903 г., будучи в Греции, она ощутила "тягу к мечетям", читала Коран и часто цитировала слова пророка Мухаммеда. "Если бы знали то, что знаю я, то мало смеялись бы и много плакали..." - писала на эту тему Айседора. В тот год ей очень хотелось в "Персию".

"Вполне возможно, - пишет Т.Гумбатова - что именно эта ее "тяга" и превратилась в навязчивую идею русского поэта и ее мужа С.Есенина. Каждый день, наняв извозчика, она совершала свое, не очень приятное путешествие под раскаленным солнцем, мимо зарывшихся в песок голых мусульманских кладбищ, до Шиховской Святыни, где проводила время в молитвах к Всевышнему. О чем молилась женщина, потерявшая двоих очаровательных детей и пребывающая в периоде драматического расставания с любимым человеком, нам неизвестно. Но главное, что осталась вера."

Разрушение Биби-Эйбата

Кому такое понравится? Особенно если учесть непрекращающийся поток и своих верующих? И в 1936 г., после годом ранее принятого Азербайджанским ЦИК и президиумом Бакинского совета постановления, мечеть, этот величайший памятник истории и народная святыня, была взорвана. Но вот чудо: минарет никак не хотел разрушаться! Его пришлось взрывать трижды.

Чтобы ничего не напоминало о святыне, по месту, где она стояла, было проложено шоссе. Однако и после такого святотатства это место не перестало считаться священным для верующих.

Но недолго музыка играла для ярых противников религии и духовного здоровья народа: в том же 1936 г. в Москве было принято решение "О сохранении памятников архитектуры исторического значения". За разрушение мечети Саламов, председатель Азкомстариса, провел 20 лет в сибирских лагерях.

Впоследствии мечеть частично восстановили, а в 1998 г. она была отстроена заново - еще более величественная, чем прежде. Реконструкцию провели самым тщательным образом, опираясь на фотографии и записи путешественников, зодчих и писателей. При восстановлении мечети архитекторы использовали основы классической ширванской школы.