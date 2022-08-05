Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине военнослужащего в Кяльбаджаре
5 августа поступила информация о том, что военнослужащий азербайджанской армии Бабек Алиев подорвался на мине на освобожденной от оккупации территории Кяльбаджарского района.
Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, сотрудники военной прокуратуры осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, произведены иные процессуальные действия.
Предварительным следствием установлено, что Бабек Алиев погиб в результате подрыва на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей в регионе.
По данному факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.
Расследование продолжается.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре