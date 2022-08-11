В Гусаре Prius попал в ДТП

В Гусарском районе на дороге, ведущей в Шахдаг, произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, автомобиль Toyota Prius врезался в трубу на обочине.

В результате аварии находившиеся в машине арабские туристы - женщина и мужчина - получили травмы.

По данному факту проводится расследование.