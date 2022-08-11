https://news.day.az/society/1486349.html В Гусаре Prius попал в ДТП
В Гусаре Prius попал в ДТП
В Гусарском районе на дороге, ведущей в Шахдаг, произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, автомобиль Toyota Prius врезался в трубу на обочине.
В результате аварии находившиеся в машине арабские туристы - женщина и мужчина - получили травмы.
По данному факту проводится расследование.
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