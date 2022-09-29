https://news.day.az/society/1499162.html В Баку Opel столкнулся с автобусом "Baku Bus", есть пострадавший
В Баку Opel столкнулся с автобусом "Baku Bus", есть пострадавший
На улице Шафаята Мехтиева в Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля марки Opel не справился с управлением, после чего транспортное средство врезалось в автобус, принадлежащий ООО "Baku Bus".
В результате ДТП, пострадал водитель автомобиля.
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