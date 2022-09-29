На улице Шафаята Мехтиева в Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля марки Opel не справился с управлением, после чего транспортное средство врезалось в автобус, принадлежащий ООО "Baku Bus".

В результате ДТП, пострадал водитель автомобиля.