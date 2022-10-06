Вниманию пассажиров поезда Сумгайыт-Хырдалан-Баку!

"С целью устранения плотности, возникшей в поезде Сумгайыт-Хырдалан-Баку, с 10 октября 2022 г. поезд Баку-Гянджа-Баку, отправляющийся из Баку в 08.00, в 07.25 будет курсировать по направлению Сумгайыт-Хырдалан-Баку".

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что в связи с этим в график движения скоростного пассажирского поезда Баку-Гянджа вносятся изменения, и с этой даты поезд будет отправляться из Баку в 08:45 вместо 08:00.

Время прибытия поезда из Гянджи в Баку останется прежним.

Отметим также, что в настоящее время поезда на линии Абшеронской кольцевой железной дороги курсируют с наименьшими интервалами в соответствии с количеством имеющегося парка поездов. В настоящее время для устранения плотности пассажиров вносятся частичные изменения в график движения поездов, и пассажиры будут дополнительно информированы об этом.

Напомним, утром 06 октября 2022 года в одном из вагонов электропоезда, следовавшего по маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку, произошел технический сбой в системе вентиляции. Специалисты устранили возникшую техническую неисправность в короткие сроки.