Инцидент в бакинском метро

В вестибюле станции бакинского метрополитена "Гянджлик" из рук пассажира выпал стеклянный баллон с хлорсодержащим веществом.

Об этом Day.Az сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, произошло испарение жидкости.

Работники метро приступили к очищению места падения баллона. В результате реакции с чистящим средством произошло возгорание.

Незамедлительно были приняты необходимые меры по устранению последствий инцидента. Пострадавших среди пассажиров нет, их здоровью ничто не угрожает.

В настоящее время продолжается расследование.