https://news.day.az/society/1551369.html Инцидент в бакинском метро
Инцидент в бакинском метро
В вестибюле станции бакинского метрополитена "Гянджлик" из рук пассажира выпал стеклянный баллон с хлорсодержащим веществом.
Об этом Day.Az сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, произошло испарение жидкости.
Работники метро приступили к очищению места падения баллона. В результате реакции с чистящим средством произошло возгорание.
Незамедлительно были приняты необходимые меры по устранению последствий инцидента. Пострадавших среди пассажиров нет, их здоровью ничто не угрожает.
В настоящее время продолжается расследование.
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