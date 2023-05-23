https://news.day.az/society/1566975.html Хорошая новость для медицинских работников
Хорошая новость для медицинских работников
Продлен срок предоставления срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и оказывающих заразившимся новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19) амбулаторно-поликлиническую помощь в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, передает во вторник Day.Az.
Согласно постановлению, этот срок продлен до 1 июля.
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