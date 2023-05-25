https://news.day.az/society/1567449.html Сколько граждан стали жертвами мин?
Сколько граждан стали жертвами мин?
За последние 32 месяца 302 гражданина Азербайджана стали жертвами мин.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов, выступая на 2-й Международной гуманитарной конференции по разминированию в Агдаме.
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