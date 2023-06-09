https://news.day.az/society/1572065.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
В Азербайджане выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом, четыре человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 876 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 821 576 человек вылечился, 10 280 скончались, число активных больных - 20.
За прошедшие сутки проведено 472 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 630 048 тестов.
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