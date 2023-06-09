Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом, четыре человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 876 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 821 576 человек вылечился, 10 280 скончались, число активных больных - 20.

За прошедшие сутки проведено 472 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 630 048 тестов.