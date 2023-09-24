Погода завтра не обрадует

Обнародован прогноз погоды на 25 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В первой половине дня местами возможны дожди. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха составит ночью 16-20° тепла, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами проливные, грозы, град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром в ряде районов туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 8-13° тепла.