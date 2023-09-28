Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

2. Улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

3. Автодорога Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, в обе стороны;

5. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в сторону центра;

6. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);

7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

8. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;

9. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Проспект Бабека, в сторону центра;

11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кероглу";

12. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

13. Затор наблюдается в направлении трассы Сабунчи-Забрат, станция метро "Кероглу".