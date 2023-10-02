Погода в Азербайджане снова изменится

Обнародован прогноз погоды на 3 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако к вечеру местами возможен дождь. Ночью и утром в отдельных местах туман, северо-западный ветер к вечеру временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем 22-26°.

Атмосферное давление повысится с 758 мм. рт. ст. до 763 мм. рт. ст. Относительная влажность ночью составит 80-90 %, днем 60-70 %.

В районах Азербайджана местами ожидается переменный дождь, в отдельных местах ливни, грозы, град, в горах прогнозируется снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 8-13° тепла.