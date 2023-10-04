Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

2. Проспект Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";

3. Основная и вспомогательная дороги проспекта Гейдара Алиева, в направлении центра;

4. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

5. Тбилисский проспект, в сторону центра;

6. Проспект Бабека, в сторону центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Рамиза Гулиева, в сторону центра;

10. Заторы наблюдаются в направлении трассы Баку - Сумгайыт, станции метро "20 Января".